Реальность многополярного мира. О чем Путин и Си Цзиньпин договорились в Пекине

В среду, 20 мая, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине одни из самых продолжительных и содержательных переговоров за последние годы. Визит лидера России в Китай, ставший его первой зарубежной поездкой в 2026 году, четко продемонстрировал: страны намерены укреплять партнерство в условиях глобальной турбулентности. О чем договорились главы государств — в материале 360.ru.

Беспрецедентный уровень отношений Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний в столице КНР. Они длились почти три часа. Сперва стороны обсуждали ключевые вопросы в узком составе, после чего к встрече присоединились члены делегаций. Российский президент поблагодарил китайского коллегу за теплый, радушный прием. Он отметил, что нынешний визит перекликается с важной для отношений двух государств датой: 25 лет назад Россия и Китай заключили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший основу для развития партнерства.

Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. Владимир Путин

Итогом переговоров стало подписание порядка 40 документов, среди которых — совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, меморандум о взаимопонимании между правительствами России и КНР, а также совместное заявление о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия.

«Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов, расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью», — сказал президент России. Путин отметил, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Это делает систему торговли защищенной от внешнего влияния. Глава государства отдельно остановился на сотрудничестве в области энергетики. Он подчеркнул, что Россия готова продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки в КНР нефти, природного газа и угля.

По словам Путина, потенциал имеется и для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, для совместных проектов низкоуглеродной генерации.

Прорабатывается вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. Соответствующий меморандум заключен в рамках нашего визита.

Одним из важнейших слагаемых российско-китайской дружбы Путин назвал гуманитарное сотрудничество. Он отметил, что народы проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. «Активизируются культурные, научные и молодежные обмены, растут встречные туристические потоки. Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок», — сказал президент России.

Интересно После завершения официальных мероприятий в Пекине Путин встретился с 36-летним китайским инженером Пэн Паем, с которым случайно познакомился еще в июле 2000 года, когда впервые прилетел в КНР в качестве президента. Тогда девятилетний Пай помахал российскому лидеру в парке Бэйхай. В ответ Путин взял ребенка на руки и сделал с ним совместную фотографию. Эта встреча побудила Пэна проявить интерес к российской культуре. В дальнейшем он отправился в Москву и получил образование в МАДИ.

Впереди — новые крупные межгосударственные гуманитарные проекты, например, российско-китайский Год образования. Программа включает проведение множества конференций, семинаров, концертов, выставок и других мероприятий.

Путин добавил, что во время встречи обменялся с председателем КНР мнениями по актуальным международным вопросам, что позволило подтвердить общность принципиальных подходов государств.

Главное: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене.

Партнерство, закаленное дождем и ветром Си Цзиньпин в заявлении после переговоров отметил, что российский лидер посещает Китай уже в 25-й раз, что само по себе говорит о высоком уровне и особом характере российско-китайских отношений. Нынешний же год проходит под знаком 30-летия установления партнерства двух стран.

На протяжении 30 лет закаленные ветром и дождем наши отношения, следуя велению времени, поднимаются на все новую высоту, находятся сейчас на историческом пике всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Си Цзиньпин

Китайский лидер подчеркнул, что в течение многих лет страны неуклонно следуют зафиксированным в договоре о дружбе принципам неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

По словам председателя КНР, стороны и дальше должны двигаться в направлении еще более качественного развития отношений между Китаем и Россией. Одним из принципов Си Цзиньпин назвал политическое взаимодоверие: государства должны выступать стратегическим оплотом, поддерживать друг друга в коренных интересах и ключевых озабоченностях. Не менее важным китайский лидер обозначил развитие высококачественного международного взаимодействия, позволяющего совершенствовать глобальное управление.

Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон, грозит возврат к закону джунглей.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия будут решительно противодействовать любым проявлениям односторонности и гегемонии и попыткам повернуть историю вспять. В том числе — провокациям, направленным на отрицание итогов Второй мировой войны и воскрешение признаков фашизма.

«Готовы плечом к плечу работать над формированием более справедливой и рациональной системы глобального управления, по пути ко всеобщему благу идти вместе со временем», — заключил глава КНР. Вечером 20 мая Путин и Си Цзиньпин продолжат беседу в неформальной обстановке. Ожидается, что за чашкой чая главы государств рассмотрят самые животрепещущие вопросы глобальной политики. «Программа нашего визита весьма насыщенна. Нам с председателем Си Цзиньпином предстоит провести еще несколько важных мероприятий», — рассказал российский президент.