Путин и Си Цзиньпин обсудят за чаем Украину и Ближний Восток

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин за чаем обсудят вопросы международной повестки. Об этом сообщил «Вестям» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее», — уточнил он.

Ранее Ушаков рассказал, что стороны на переговорах обсудили вопросы энергетики и договорились «еще кое о чем очень важном». Он добавил, что встреча проходит позитивно.

Путин находится в Пекине с официальным визитом. Вместе с Си Цзиньпином он подписал множество межгосударственных, межведомственных и корпоративных документов, в том числе Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.