Путин сделал заявление о совместной цели России и Китая

Путин: Россия и Китай стремятся к построению более справедливого мироустройства

Россия и Китай стремятся к построению более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило РИА «Новости».

По словам российского лидера, происходит непростой процесс становления полицентричного мира, в основе которого — баланс интересов всех его участников.

«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что на Западе визит президента России в Пекин назвали сигналом для американского лидера Дональда Трампа.