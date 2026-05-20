Путин снял пиджак и уехал на Aurus после окончания переговоров в Пекине

После окончания переговоров в Доме народных собраний в Пекине президент России Владимир Путин снял пиджак и уехал на Aurus. Кадры опубликовал телеканал RT .

Момент выхода российского лидера попал на камеры. На записи видно, как Путин выходит из здания, спускается по ступеням, непринужденно снимает пиджак и садится на заднее сиденье автомобиля.

В Доме народных собраний в Пекине проходили переговоры России и Китая. Сначала лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались в узком формате, потом к переговорам присоединились члены делегаций.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си планируют за чаем обсудить вопросы международной повестки, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.