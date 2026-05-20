Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития отношений Китая и России

Отношения России и Китая вступили в новый этап развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине, сообщило РИА «Новости».

«Китайско-российские отношения вступили в новый этап — более результативного и ускоренного развития», — сказал китайский лидер.

Ранее Путин рассказал о совместной цели России и Китая. По его словам, государства стремятся к построению более справедливого, демократического мироустройства.

Глава России прибыл в Пекин во вторник, 19 мая. Его официальный визит на Западе назвали сигналом для президента США Дональда Трампа.