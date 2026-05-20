Россия симметрично ответит на продление Китаем безвиза

Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, безвизовый режим с Китаем показал себя весьма положительно. Такую практику продлят в ответ на симметричные меры КНР.

Россияне и китайцы смогут выезжать друг к другу в страну с обычными паспортами, чтобы отдохнуть, посетить родственников и друзей или отправиться в деловую поездку на срок до 30 дней без оформления визы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и Китаем носят не просто устойчивый, а стратегически устойчивый характер.

Президент Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместные документы, в том числе Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.