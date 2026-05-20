Путин и Си Цзиньпин подписали совместные документы

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, а также подписали Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед этим в Доме народных собраний в Пекине прошли российско-китайские переговоры. Стороны подписали и другие межправительственные, межведомственные и корпоративные документы.

В переговорах в расширенном составе со стороны России участвовали пять вице-премьеров, включая первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, восемь министров, представители Администрации президента, руководители госкорпораций и крупных компаний.

Ранее Путин во время переговоров заявил, что Россия и Китай стремятся к организации более справедливого мироустройства.