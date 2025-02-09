Пять кандидатов и след США. Как Абхазия готовится к президентским выборам

В Абхазии на следующей неделе состоятся досрочные выборы президента. На высший пост претендуют пять кандидатов. Избирательная кампания вышла на финишную прямую. Когда состоятся выборы, кто в списке кандидатов и какова роль России — в материале 360.ru.

Досрочные выборы в Абхазии Голосование на выборах президента Абхазии состоится досрочно 15 февраля 2025 года. Процедуру назначили после протестов в республике. Демонстрации привели к отставке Аслана Бжании с должности главы государства. Центральная избирательная комиссия Абхазии заявила о полной готовности к проведению выборов. По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршана, все жалобы о возможных нарушениях рассматриваются в установленном порядке. Для оперативного информирования избирателей заработает пресс-центр. На территории Абхазии определили границы 152 избирательных участков. Больше всего внимания приковано к высокогорному селу Псху, куда зимой можно добраться только по воздуху. Туда бюллетени доставят на вертолете. За пределами республики изначально планировали открыть три участка — в Москве, Черкесске и Сакарье. Позже оказалось, что в России большое количество желающих отдать свой голос, зашла речь об открытии дополнительных участков. По данным ЦИК, на выборах будут работать около 80 международных наблюдателей из России, Приднестровья и Южной Осетии. В качестве международного эксперта республику посетит глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Надеюсь, что все зарегистрированные кандидаты в президенты заинтересованы в обеспечении избирательных прав своих соотечественников», — подчеркнула она.

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Кандидаты на пост президента Абхазии Бадра Гунба Сейчас Бадра Гунба исполняет обязанности президента республики — до этого он занимал пост вице-президента. В своей кампании он делает акцент на продолжение текущего курса, укрепление связей с Россией и развитии национальной экономики. Сторонники Губны считают, что именно он способен обеспечить стабильность в государстве.

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Адгур Ардзинба Адгур Ардзинба возглавляет «Абхазское народное движение», он — представитель оппозиции. В прошлом занимал пост министра экономики, известен своими критическими высказываниями в адрес власти. Его программа сфокусирована на экономических реформах, борьбе с коррупцией и повышении прозрачности управления страной. Ардзинба пообещал кардинальные изменения в политике и усиление демократических институтов.

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Олег Барциц В прошлом Олег Барциц возглавлял Торговое представительство Абхазии в России, кандидат в президенты имеет большой опыт в сфере экономики. По его мнению, ключевым фактором развития страны должно стать привлечение инвестиций. Барциц также выступает в поддержку малого и среднего бизнеса, а также за укрепление международных торговых отношений. В его кампании особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры и улучшению бизнес-климата.

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Роберт Аршба Ранее Аршба возглавлял Контрольную палату Абхазии. К его ключевым идеям относится реформирование государственного управления, усиление контроля за бюджетными расходами и повышение эффективности работы госаппарата. Этот кандидат выступает за ужесточение наказаний за коррупцию и повышение ответственности чиновников. Адгур Хурхумал Хурхумал представляет банковский сектор республики. Он не был активным участником политической сферы, но считает, что главные проблемы Абхазии кроются в области финансов и экономики. В своей программе Хурхумал сделал упор на развитие банковской системы, поддержку предпринимателей и привлечение инвестиций.

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Прогнозы по выборам президента Абхазии Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть избирателей в Абхазии 15 февраля поддержит Бадру Гунбу. За Ардзинбу проголосуют 15%, рейтинг остальных кандидатов не превышает 10%. Если данные верны, для определения победителя понадобится второй тур. Социологи заверили, что о предстоящих выборах знают 77% респондентов, они верно назвали дату, месяц и год проведения голосования. Декларируемая явка — 69%, о положительном отношении к России заявил 91% опрошенных. Протесты в Абхазии В ноябре 2024 года абхазская оппозиция выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией из-за опасений по поводу возможного негативного влияния на местный бизнес и экономический суверенитет республики. В качестве инициатора протеста выступила молодежная организация, основные источники финансирования которой — американский фонд развития ООН и USAID. Демонстранты захватили правительственные здания в Сухуме. Протесты также привели к закрытию движения по Гумистинскому мосту и требованию отставки президента Аслана Бжании. Власти пообещали отозвать соглашение из парламента, чтобы разрядить напряженную обстановку. Сейчас ситуация в республике остается относительной спокойной, но экономические проблемы пока негативно влияют на повседневную жизнь. В декабре Абхазия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне дефицита электроэнергии и износа инфраструктуры. Властям пришлось ввести новый график отключения электричества, что сказалось на водоснабжении и сфере туризма. Для решения проблемы Абхазия приняла меры по увеличению поставок электроэнергии из России и Грузии.

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Визит российской делегации в Сухум В конце января — начале февраля Абхазию посетила представительная российская делегация. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние проекты. Один из них касается ремонта КПП «Адлер» на границе Абхазии и России. Последняя выделила для этого 10 миллиардов рублей. Пропуская способность погранпункта увеличится в 9,5 раза для транспорта и почти в три раза для людей. Также появится больше туалетов и лавочек, КПП оснастят современной навигацией. Второй важной темой на повестке дня стал ввод в строй Сухумского аэропорта. Воздушная гавань должна заработать в полноценном режиме к 1 мая. «Вопросов ни с абхазской, ни с российской стороны к качеству работ нет. Самое главное требование сейчас к строителям и инвесторам — это сроки», — заявил глава российской делегации, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Третьей темой стало наращивание туристического потока в Абхазию. По словам Кириенко, курортный сезон может стать рекордным, если республика обойдется без политических потрясений. Стороны также обсудили гуманитарные проекты. Российская делегация пообещала помочь школам Абхазии «решить все первоочередные задачи». Речь также шла о помощи России при обновлении абхазских мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, и подготовке учителей и инженеров в российских вузах. Обсуждалось и выделение дополнительных 200 миллионов рублей на достройку детской больницы в Сухуме.