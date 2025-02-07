Аэропорт Сухума принял первый пассажирский самолет с 1993 года

В аэропорту Сухума приземлился первый за 30 лет пассажирский самолет. Об этом сообщил ТАСС.
Лайнер авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнил тестовый рейс. На его борту находился 21 пассажир, в том числе кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба. Полетами в Сухум интересуются минимум еще две другие авиакомпании.
Реконструирует аэропорт российская компания «Инфраструктурное развитие». В регулярную эксплуатацию обновленную воздушную гавань планируют ввести в мае.
Ранее в Москве на выставке «Транспорт России» показали макет отремонтированного аэропорта. По словам посла Абхазии Алхаса Квицинии, открытие авиасообщения позволит многим российским туристам не стоять в очередях на КПП в районе реки Псоу. При этом проект вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж.
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