Аэропорт Сухума принял первый пассажирский самолет с 1993 года

В аэропорту Сухума приземлился первый за 30 лет пассажирский самолет. Об этом сообщил ТАСС.

Лайнер авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнил тестовый рейс. На его борту находился 21 пассажир, в том числе кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба. Полетами в Сухум интересуются минимум еще две другие авиакомпании.

Реконструирует аэропорт российская компания «Инфраструктурное развитие». В регулярную эксплуатацию обновленную воздушную гавань планируют ввести в мае.

Ранее в Москве на выставке «Транспорт России» показали макет отремонтированного аэропорта. По словам посла Абхазии Алхаса Квицинии, открытие авиасообщения позволит многим российским туристам не стоять в очередях на КПП в районе реки Псоу. При этом проект вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж.