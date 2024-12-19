Стрельба произошла возле здания парламента Абхазии

Выстрелы прогремели возле здания парламента Абхазии в Сухуме. Об этом сообщило Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора страны Руслана Тыркбу.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — подчеркнули в агентстве.

В результате стрельбы пострадали два депутата, их поместили в реанимацию Республиканской больницы. В Минздраве Абхазии журналистам сообщили, что речь идет о Кане Кварчия и Вахтанги Голандзия. Последний скончался от полученных травм.

Ранее стало известно, что следователи переквалифицировали убийство инспектора МАДИ 31 декабря 2022 года в районе парка «Зарядье» в теракт. Было установлено, что злоумышленник в темноте перепутал инспектора с полицейским и напал на него, надеясь отобрать у него табельное оружие и открыть стрельбу.