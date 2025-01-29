Академик Кобахия призвал открыть больше участков для граждан Абхазии в России

В России следует открыть дополнительные избирательные участки для голосования среди граждан Абхазии. Такое мнение в беседе с RT высказал академик российской муниципальной академии, общественный деятель Абхазии Беслан Кобахия.

Собеседник уверен, что начать обсуждать этот вопрос нужно было заранее. Сейчас, по его словам, времени может и не быть.

«Я думаю, что упирался этот вопрос в финансирование и по времени нужно было немножко заранее заявить об этом», — сказал он.

Кобахия вспомнил слова председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, которая говорила, что ЦИК России готова быстро организовать дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии в российских городах.