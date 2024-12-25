Абхазия заявила о нехватке гуманитарных поставок электроэнергии из России

После Нового года в Абхазии могут увеличить время веерных отключений электричества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы.

По его словам, это связано с недостатком гуманитарных поставок электричества из России.

«Объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора — два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года», — заявил он.

Решение будет принято до конца года, когда в Минэнерго республики проведут анализ расхода электроэнергии. Энергетический баланс составят исходя из этих данных, а также информации от «Черноморэнерго», ИнгурГЭС и метеорологического прогноза.

О проблемах с электричеством в Абхазии стало известно в декабре этого года. На фоне энергетического кризиса в школах и детских садах страны отменили занятия. После приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции 11 декабря все государство осталось без электричества. ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что, если Абхазия попросит о поставках электроэнергии, то Россия поможет. В итоге страна обратилась с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, которые начались 23 декабря.