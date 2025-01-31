Политолог Данилин: РФ пристально следит за президентской кампанией в Абхазии

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и политолог Павел Данилин принял участие в обсуждении темы «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?». Об этом сообщил « Взгляд ».

Как отметил эксперт, российская сторона внимательно наблюдает за президентской кампанией в республике, ведь речь идет о соседе и союзнике государства.

«Однако у Сухума появились новые вызовы на фоне политического кризиса», — сообщил специалист.

По его словам, РФ примет любой выбор свободного абхазского народа. Однако важным условием при этом является отсутствие антироссийской политики от нового лидера, добавил политолог.