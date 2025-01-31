Политолог Данилин: РФ пристально следит за президентской кампанией в Абхазии
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и политолог Павел Данилин принял участие в обсуждении темы «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?». Об этом сообщил «Взгляд».
Как отметил эксперт, российская сторона внимательно наблюдает за президентской кампанией в республике, ведь речь идет о соседе и союзнике государства.
«Однако у Сухума появились новые вызовы на фоне политического кризиса», — сообщил специалист.
По его словам, РФ примет любой выбор свободного абхазского народа. Однако важным условием при этом является отсутствие антироссийской политики от нового лидера, добавил политолог.
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