Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году

Минфин Абхазии: Россия в 2025 году предоставит помощь на 5,2 млрд рублей

Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия» , с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Он подчеркнул, что большую часть предоставленных Россией средств направят на социально-экономическое развитие Абхазии, а в частности, на софинансирование заплат бюджетников.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина пообещал, что приложит все усилия для укрепления отношений двух стран.

Также он поблагодарил российского лидера за помощь в разрешении энергетического кризиса и решении социально-экономических вопросов, с которыми столкнулась республика.