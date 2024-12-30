Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году

Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия», с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.
Он подчеркнул, что большую часть предоставленных Россией средств направят на социально-экономическое развитие Абхазии, а в частности, на софинансирование заплат бюджетников.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина пообещал, что приложит все усилия для укрепления отношений двух стран.
Также он поблагодарил российского лидера за помощь в разрешении энергетического кризиса и решении социально-экономических вопросов, с которыми столкнулась республика.
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