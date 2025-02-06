Россия направила финансовую помощь Абхазии

Россия выделила финансовую помощь для социально-экономического развития Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России <… > с видным политическим деятелем Абхазии <… >, в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития», — сообщили представители Минфина.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с известным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой. Стороны обсудили перспективные планы сотрудничества и бюджетные взаимоотношения.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимира Делба раскрыл размер финансовой помощи от России в 2025 году. По его словам, она составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов.