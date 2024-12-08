Падение режима за 12 дней. Что происходит в Сирии после захвата Дамаска?

Вооруженная оппозиция Сирии при поддержке радикальных исламистских группировок вошла в Дамаск в ночь на воскресенье, 8 декабря. Боевики быстро захватили контроль над городом, добившись выхода военных из штаб-квартиры Минобороны. После захвата здания общественного радио и телевидения глава коалиции оппозиционных сил Хади аль-Бахра вышел в эфир с обращением к нации и объявил о падении режима Башара Асада.

Что известно о ситуации в Сирии сейчас После захода антиправительственных сил в Дамаск президент Сирии Башар Асад исчез. Агентство Reuters со ссылкой на источники в командовании сирийской армии сообщило, что глава государства покинул страну и вылетел в неизвестном направлении. Лидер повстанцев Хади аль-Бахра в своем обращении к нации подчеркнул, что ситуация в стране находится под полным контролем и преследований за поддержку бывших властей не будет. Он сказал, что «темная глава в истории Сирии закончилась», и заявил о реорганизации армии как о первым шаге нового правительства. Аль-Бахра добавил, что правительственные учреждения возобновят работу в течение двух дней, а передача власти пройдет под контролем ООН. Он потребовал от боевиков не заходить на территорию правительственных учреждений, пока они находятся под контролем действующего правительства.

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джаляли заверил в готовности сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ страны, и принятии всех мер для мирной передачи власти.

Мы готовы сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ, предлагая всю возможную поддержку для обеспечения плавной и систематической передачи государственных функций, сохранения государственных объектов. Мухаммад Гази аль-Джаляли премьер-министр Сирии

Глава правительства Сирии добавил, что вопрос о российских базах на территории страны решит новый кабинет министров. «Вопрос военного присутствия России в Сирии решит состав нового правительства страны. Это не в моей компетенции», — заявил он.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб обратил внимание, что овладевшие Дамаском боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице страны членам кабинета министров.

Мы провели переговоры с руководителями оперативного штаба группировки ХТШ*. Нам дали гарантии, что министрам ничего не угрожает, они находятся в безопасности. Ияд аль-Хатыб министр связи Сирии

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Почему захват власти в Сирии не предотвратили Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в комментарии 360.ru назвал причиной произошедшего захвата власти предательство разделенного на группировки сирийского правительства. «Внутри Сирии существовали различные противоборствующие структуры, которые ждали момента падения режима и договаривались с теми, кто будет наступать», — заявил он. По мнению Михайлова, режим Асада сам виноват в такой ситуации, потому что не сделал ничего для своей защиты. Зашедшие в Дамаск боевики захватили тюрьму «Седная» и выпустили всех находившихся внутри заключенных на свободу, сообщил телеканал Al Jazeera. Кроме того, известно, что международный аэропорт сирийской столицы прекратил работу. Весь персонал эвакуировали. На улицах Дамаска начались массовые акции. Жители принялись праздновать слом режима Асада.

Фото: Ammar Safarjalani / Global Look Press

Где находится Башар Асад? По данным агентства Reuters, глава Сирии Башар Асад покинул страну на самолете Syrian Air. Борт якобы вылетел из Дамаска после первых сообщений о том, что боевики вошли в город. Журналисты сослались на данные сайта Flightradar, из которого следует, что самолет летел в сторону побережья, но после сделал разворот и пропал с радаров. Источники агентства предположили, что он мог потерпеть крушение или же командир корабля отключил отслеживающее устройство. Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что в минувшую субботу, 7 декабря, Асад находился в Дамаске.

Мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой «завтра посмотрим», комментируя события в стране. Мухаммед Гази аль-Джаляли

Фактически сирийский премьер повторил вчерашнее сообщение канцелярии президента, что Асад находился в Сирии. Где именно он сейчас, неизвестно, но Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что Асада не принимали.

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Как развивалась ситуация в Сирии

Наступление на позиции правительственных войск Сирии вооруженных повстанцев, объединившихся с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*, началось 27 ноября из северной провинции Идлиб. К альянсу присоединились поддерживаемые Турцией подразделения оппозиционной «Сирийской национальной армии». За несколько дней группировка захватила всю провинцию и второй по величине город в стране — Алеппо. В начале этой недели повстанцы вошли в провинцию Хама. Правительственные войска при поддержке российской авиации ответили сериями ударов по позициям боевиков. После к наступлению присоединилась курдская группировка «Силы демократической Сирии», которая захватила город Дейр-эз-Зор. В субботу СМИ сообщили о боях в районе Пальмиры и отводе правительственных сил из провинции Хомс. Кроме того, боевики оппозиции взяли под контроль пропускной пункт на границе с Ираком. Сообщения о боях в пригородах Дамаска появились в ночь на воскресенье. По данным телеканала Al Jazeera, около двух тысяч военных сирийской армии отступили на территорию Ирака через западный контрольно-пропускной пункт.

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Провалившиеся планы Асада

Президент Сирии Башар Асад предпринимал попытки остаться у власти и обращался к западным политикам с просьбой о поддержке. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, глава государства дал приказ своей армии оставить захваченные боевиками провинции и сосредоточить силы на обороне Дамаска. По словам собеседников журналистов, Асад вел переговоры через Объединенные Арабские Эмираты и пообещал прекратить всяческое сотрудничество с «Хезболлой» и другими проиранскими группировками, если западные страны помогут остановить боевые действия. Другие источники заявили, что Асад готовил обращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы сообщить ему об угрозе христианских меньшинств в Сирии со стороны исламистов. Сирийский лидер, по данным Bloomberg, рассчитывал, что Орбан донесет эту информацию до избранного президента США Дональда Трампа. Но новый американский лидер прямо дал понять, что Соединенные Штаты вмешиваться в конфликт не намерены. Немецкая газета Bild со ссылкой на дипломатические круги Сирии добавила, что Асад также вел переговоры о передаче власти переходному правительству, а после — повстанцам. Собеседники журналистов заявили, что переговоры проходили в Катаре. «Этот план подразумевал, что ведущей политической силой станет поддерживаемая Турцией „Сирийская национальная армия“, а не исламистская группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“*. Однако по каким-то причинам этот план провалился», — указали в материале. *Запрещенная в России террористическая группировка.