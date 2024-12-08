Премьер Сирии ответил на вопрос о военном присутствии России в стране

Новое правительство Сирии решит вопрос присутствия российских военных на территории страны. Об этом в эфире телеканала Al-Arabiya заявил оставшийся в захваченном боевиками Дамаске премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«Вопрос военного присутствия России в Сирии решит состав нового правительства страны. Это не в моей компетенции», — заявил он.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб добавил, что овладевшие Дамаском боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице страны членам кабинета министров Сирии.

«Мы провели переговоры с руководителями оперативного штаба группировки ХТШ*. Нам дали гарантии, что министрам ничего не угрожает, они находятся в безопасности», — отметил Ияд аль-Хатыб.

Ранее в воскресенье прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ — террористическая группировка, запрещена в России.