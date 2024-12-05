В провинции Хама начались ожесточенные бои сирийских военных с террористами

МО САР: сирийские военные ведут бои с террористами в провинции Хама

Сирийские военные вступили в ожесточенные бои в провинции Хама, террористы несут потери. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии, заявление ведомства процитировало РИА «Новости» .

«Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», — отметили в Минобороны.

По данным военных, самолеты ВВС САР, ВКС России и артиллерия осуществили массированные удары по противнику.

Ранее сирийское оборонное ведомство сообщило, что благодаря общим усилиям Сирии и России удалось успешно вывести из окружения кадетов военно-технической академии в Алеппо. Бойцы отметили, что учащиеся и офицеры академии показали стойкость в бою с террористами, атаковавшими город.