Внутреннее предательство. Почему рухнул режим Асада

Внутри сирийского руководства существовали различные структуры, которые ждали падения режима президента Башара Асада. Об этом 360.ru заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Внутри сама власть была разделена. Внутри Сирии существовали различные противоборствующие структуры, которые ждали момента падения режима и договаривались с теми, кто будет наступать», — отметил он.

По словам аналитика, Асад не занимался должным образом внутренними проблемами в стране, поэтому ситуацией воспользовалась оппозиция.

«Я считаю, что было обширное внутреннее предательство Башара Асада. <…> Сам режим Башара Асада ничего не сделал для того, чтобы защитить народ и государство», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что российские базы в Сирии, скорее всего, останутся.

«Я думаю, что и с теми, кто придет к власти в Сирии, мы договоримся и сирийские военные базы Российской Федерации будут на месте. Либо же договоримся о каком-то выводе, но, думаю, вряд ли это произойдет», — рассказал Михайлов.

Ранее прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о свержении режима Башара Асада. Они подчеркнули, что установили контроль над страной и выпустили заключенных из тюрем.