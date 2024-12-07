Канцелярия Асада опровергла его выезд из Сирии

Распространяемые рядом иностранных СМИ слухи о тайных визитах президента Сирии Башара Асада в другие страны не имеют под собой никаких оснований. На это указали в канцелярии сирийского лидера, опубликовав заявление в Facebook*.

Целями информационных вбросов назвали попытку ввести в заблуждение граждан Сирии и повлиять на внутреннюю политику страны.

«Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, где выполняет свои конституционные обязанности и внимательно следит за всеми новостями и событиями, которые происходят в стране», — подчеркнули в сообщении.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что власти Иордании и Египта призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и создать временный совет с представителями оппозиционных сил.

Официальные представители двух стран дезавуировали сообщения американских журналистов.

Ситуация в Сирии обострилась на минувшей неделе, после того как боевики радикальных группировок захватили город Алеппо и продолжили наступление на позиции правительственных сил, захватив города Телль-Биса и Эр-Растан, связывающих провинции Хама и Хомс.

Также активизировался поддерживаемый американцами курдский альянс, взявший под контроль город Дейр-эз-Зор и пропускной пункт на границе с Ираком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с главами внешнеполитических ведомств из Ирана и Турции. По итогам встречи министры трех стран призвали к прекращению боевых действий, чтобы не допустить разрушения территориальной целостности страны.

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