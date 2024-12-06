Власти Сирии потеряли контроль над Дейр-эз-Зором

Возглавляемый курдскими боевиками альянс, известный как «Сирийские демократические силы», который поддерживали США, взял под контроль город Дейр-эз-Зор на востоке страны и главный переход на границе с Ираком. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило агентство Reuters .

Авторы отметили, что это уже третий город, который вышел из подчинения Дамаска за эту неделю.

Источник в самом Дейр-эз-Зоре заявил агентству, что правительственные войска, а также добровольческие силы из Ирака и Ирана покинули город еще до захода курдов.

Взяв населенный пункт под контроль, боевики выдвинулись к пограничному переходу Абу-Камаль на границе с Ираком, который также быстро захватили.

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что антиправительственные группировки при поддержке радикальных исламистов захватили города Телль-Биса и Эр-Растан, соединяющие Хомс и Хаму.

Часть боевиков уже вошла в последний город. Командование сирийской армии сообщило, что перешло на позиции вне городских кварталов, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения.