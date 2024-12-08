Сирийские повстанцы завладели одной из крупнейших тюрем в Дамаске

Al Jazeera: террористы выпустили всех заключенных из тюрьмы Сейдная в Дамаске

В воскресенье вооруженные формирования в Сирии взяли под контроль тюрьму Сейдная в столице Дамаске и выпустили на свободу всех заключенных. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Вооруженная оппозиция на рассвете в воскресенье заявила, что взяла тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска штурмом и смогла освободить всех заключенных», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что сирийские повстанцы вступили в столицу страны Дамаск. Военный корреспондент Юрий Котенок подчеркивал, что террористы не встретили никакого сопротивления.

По данным Reuters, президент страны Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении на самолете. Официально информацию пока не подтверждали. На этом фоне премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил о готовности работать с любой властью, которую выберет сирийский народ.