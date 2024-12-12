Сегодня 04:21 Ни света, ни тепла, ни зарплат. Кризис в Абхазии как наказание за антироссийскую риторику Политолог Войко: Абхазия оказалась в энергетическом кризисе без поддержки России 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press Мир

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Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией, и это стало поворотным моментом в отношениях двух стран. На следующий день граждан предупредили о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации. С 8 декабря в Абхазии ввели почасовую подачу электроэнергии, а 11 декабря из-за аварии на единственной в стране ГЭС подача электроэнергии прекратилась вовсе. Как Абхазия оказалась в энергетическом кризисе и что происходит в стране — в материале 360.ru.

Веерные отключения Отключения электричества сказались на графике подачи воды в Сухуме, по часам воду подают в районах Турбазы и ВИЭМа, сообщила директор столичного водоканала Даур Пачкория. Подающие воду насосы оказались обесточены, запитанными остались насосные станции на Гумисте. Водоснабжение Гудауты также осуществляют только при подаче электричества. Без электроэнергии воду смогут получать только жители сел, чьи дома расположены вдоль самотечной линии. В школах Абхазии сократились уроки из-за нового графика отключений электричества. Замминистра просвещения Ада Кварчелия пообещала обеспечить учебные заведения генераторами, однако отметила, что это повлечет дополнительные расходы на топливо.

Фото: РИА «Новости»

Авария на электростанции Во вторник вся Абхазия осталась без электричества. Причина — аварийная остановка Ингурской ГЭС из-за критического уровня воды в водохранилище и недостаточного потока воды. В «Черноморэнерго» заявили, что для обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии. От Ингурской ГЭС питается вся восточная часть страны, Сухум снабжался электроэнергией за счет перетока из России. ИнгурГЭС вырабатывает 1,8 миллиарда киловатт-час из потребляемых 2,6 миллиарда.

Интересно Ингурская ГЭС расположена на границе с Грузией и питает электроэнергией две страны. Это единственный источник электроэнергии в Абхазии. ГЭС работает с 1978 года. Она представляет собой гидроэлектростанцию, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Со стороны Абхазии находится само здание станции. Со стороны Грузии расположена плотина и водоприемник. Ингурская ГЭС расположена на границе с Грузией и питает электроэнергией две страны. Это единственный источник электроэнергии в Абхазии. ГЭС работает с 1978 года. Она представляет собой гидроэлектростанцию, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Со стороны Абхазии находится само здание станции. Со стороны Грузии расположена плотина и водоприемник.

Когда Абхазия была в составе Грузии, разделение Ингурской ГЭС было не так критично, пояснила в беседе с 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко. «Более или менее объемы распределялись, хотя нельзя сказать, что Абхазия никогда не испытывала энергокризиса. В общем, это довольно острая, актуальная проблема», — отметила эксперт. После обретения независимости в Абхазию пошли инвестиции из России и вопрос энергообеспечения удалось решить. Частично за счет выделяемых Россией денег, частично благодаря перетоку электроэнергии по льготным тарифам. «Россия предоставляла социальные выплаты, <…> и высвобождающиеся деньги шли на получение дополнительных мощностей», — пояснила Войко.

Фото: РИА «Новости»

Энергетический кризис В начале декабря ситуация резко изменилась. Парламент не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией, оппозиция мобилизовала сторонников с антироссийским подтекстом. Это привело к напряженности в отношениях двух стран. Россия практически полностью приостановила финансовую помощь с 6 декабря и отменила льготные тарифы на электроэнергию. Переток из России был оплачен до 7 декабря. Власти Абхазии смогли оплатить переток электричества до 13 декабря, ведутся переговоры по оплате до вторника, 17 декабря. «Основная нагрузка теперь ложится на Ингурскую ГЭС, которая не справляется с теми объемами потребления, которые есть в Абхазии. Несмотря на то, что страна южная, тем не менее, это не лето. И нужны отопление, бытовая техника, для которой сейчас очень много требуется электроэнергии, и учебный год в разгаре», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Также Войко добавила, что проблем добавляют майнеры, которые потребляют львиную долю поставляемой электроэнергии. Абхазии не приходится рассчитывать на дополнительные объемы с Ингурской ГЭС с учетом непростых отношений с Грузией, отметила эксперт. Для оплаты российского электричества у Абхазии нет денег, властям даже пришлось отменить выплаты бюджетникам. Ранее Россия инвестировала и выделяла кредиты и субсидии, в том числе, на социальные программы. Если РФ урежет социальные выплаты, то у Абхазии не будет средств для исполнения взятых на себя гарантий, пояснила политолог. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эти деньги не заложили в бюджет 2024 года, поэтому правительство вынуждено прибегать к чрезвычайным мерам для изыскания средств, в том числе к веерным отключениям электричества. «Ситуация не самая благоприятная, особенно в преддверии новогоднего сезона. Многие российские туристы любили ездить в Абхазию. И сейчас все это находится в очень нестабильном состоянии», — подчеркнула Войко.

Фото: РИА «Новости»

Майнинговый фермы Дефицит электроэнергии в Абхазии спровоцировала активность майнеров, использующих мощность для генерации криптовалюты, заявили власти республики. Ночью 10 декабря в стране отключили электроэнергию и интернет. Если мера окажется эффективной в борьбе с майнингом, то ее могут повторить. В госкомитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию отметили, что майнеры смогут воспользоваться спутниковым интернетом, продолжая тратить электроэнергию.

Фото: РИА «Новости»

Ответ России Россия приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения обязательств со стороны Сухума, включая отсутствие шагов по приведению местного законодательства в соответствие с российским. Россия ответила на недружественную риторику, считает собеседница 360.ru, чтобы показать, что кроме РФ никто не стремится инвестировать в Абхазию. «Россия является гарантом безопасности для Абхазии, поэтому эта риторика антироссийская в довольно негативном ключе. Хотя был такой парадокс на этих протестах, что „мы не против России, но мы конкретно против этого соглашения“. Хотя, по большому счету, это одно и то же», — отметила Войко. Если не будет соглашения, то в страну не придет российский бизнес и российские деньги, деловое присутствие России в Абхазии сократится. Если оппозиция добивалась именно этого, то есть риск, что это может случиться, добавила политолог.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация переходит в плоскость большой политики, заявила Войко. Абхазия обратилась к правительству России с просьбой возобновить замороженные выплаты и вернуть льготные тарифы. Возникает вопрос, что взамен готова предложить Абхазия. «Как из этой ситуации выходить, что делать с этим соглашением, как его в дальнейшем имплементировать? Какова позиция Абхазии и работы абхазского руководства со своим обществом относительно России в целом, относительно российских туристов и относительно российских инвестиций?» — задалась вопросами эксперт.