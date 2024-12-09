Школы и детские сады закроют в Абхазии из-за дефицита электричества

В Абхазии с 10 декабря из-за энергокризиса на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании в кабинете министров.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики», — процитировал его Sputnik Абхазия.

По словам Бганбы, больницы будут работать в обычном режиме. Он заверил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения больниц достаточным количеством топлива на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее подачу электричества в Абхазии ограничили до четырех часов 40 минут. Такое решение объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба сообщил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы, так как все средства будут направлены на оплату электричества, поступающего из России.