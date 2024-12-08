Подачу электричества ограничат в Абхазии до четырех часов 40 минут

Новый график подачи электроэнергии в сети Абхазии вступит в силу с понедельника, 9 декабря. В промежуток между 07:00 и 21:00 свет включат дважды на два часа 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго».

Там отметили, что в ночное время отключения поставок электроэнергии не будет. Решение в компании объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бангба в комментарии «Интерфаксу» заявил, что, если временные рамки отключения электричества расширят еще сильнее, то власти временно закроют детские сады и школы.

«Температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей», — пояснил он.

На этой неделе исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба заявил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы, потому что все средства пойдут на оплату электричества, поступающего из России. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе сотрудников силовых структур.