Депутаты Абхазии отклонили вызвавшее политический кризис соглашение с Россией

Парламент Абхазии отказался от ратификации инвестиционного соглашения с Россией

В Абхазии внесли на повторное рассмотрение в парламент инвестиционное соглашение с Россией, ставшее причиной масштабного политического кризиса и отставки президента республики Аслана Бжании. На этот раз депутаты проголосовали против принятия документа, сообщил Telegram-канал Respublica.

Воздержались от голосования только два парламентария. Остальные выступили против принятия соглашения.

Внесенное на рассмотрение парламента Абхазии инвестиционное соглашение предусматривало низкие налоговые ставки и отмену импортных пошлин для российских компаний, готовых вложить деньги в строительство объектов на территории республики. Кроме того, девелоперы получали право самостоятельно распространять квоты на иностранных работников.

Такие условия вызвали массовые протесты оппозиционных сил республики, которые посчитали условия невыгодными для страны.

В ходе акций участники захватили здание парламента и потребовали отставки президента Аслана Бжании и всего правительства и проведения новых выборов.

Глава республики согласился на условия протестующих и подписал прошение к парламенту о снятии полномочий при условии, если оппозиционеры освободят занятые правительственные здания. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года.