Абхазия осталась без электричества. Стоит ли россиянам ехать туда на Новый год?

Власти Абхазии ввели веерные отключения электричества по всей стране. Доступ к электроэнергии появляется только на пять часов в день. О том, стоит ли ехать в республику туристам на Новый год и где им лучше останавливаться, на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал президент Фонда Содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа.

«Поток и солярки, и бензина в Абхазию идет достаточно плотный и проблем не предвидится. Количество броней в этом году не меньшею, чем в прошлом. Отменяют в основном те, кто планировал бюджетный отдых в частном секторе, который не может похвастаться автономным электроснабжением», — отметил Лабахуа.

Эксперт заявил, что многие отельеры республики к ситуации уже приспособились. Они перевели свои заведения на автономное водо- и электроснабжение. Большинство отелей, принимающих туристов зимой, используют для этих целей стационарные генераторы.

Однако, добавил собеседник 360.ru, не все крупные отели Абхазии работают зимой. Немногие из них готовы принимать туристов в этот период года.

«Частный сектор готов принимать гостей всегда, лишь бы платили. Поэтому я рекомендую российским туристам, которые планируют такой отдых, все же уточнять, куда они едут. Если это отель, который готов предоставить им все услуги, можно ничего не опасаться, никаких отключений электропитания и обогрева не будет», — отметил чиновник.

Но для частного сектора обеспечение гостей бесперебойным электропитанием — достаточно накладная процедура. Большая часть таких точек размещения подобными возможностями не обладает, подчеркнул Лабахуа.

Проблемы с интернетом

«Для многих туристов, которые приезжают отдыхать, важно еще и подключение к интернету. Тут тоже могут быть перебои, когда отсутствует электричество», — признал президент фонда.

Власти Абхазии ввели новый график отключений электроэнергии с 9 декабря. Электричество в республике подают дважды в дневное время на два часа и 20 минут. С 10 декабря из-за тяжелой ситуации с энергоснабжением в Абхазии приостановили на неделю занятия в школах и детских садах.