Россия продолжила обсуждать с Абхазией вопросы социальных выплат

Россия не перестает обсуждать с Абхазией темы о соцобеспечении жителей республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, его процитировало РИА «Новости» .

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба попросил Россию о финансовой помощи, выделение которой заморозили 1 сентября из-за невыполнения республикой своих обязательств перед РФ.

«Как тема этого документа, <…> реакция абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи — это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в Абхазии закроют школы и детские сады из-за дефицита электричества. Как отметил Бганба, в обычном режиме продолжат работать больницы. В стране сделали все возможное, чтобы обеспечить медучреждения достаточным количеством топлива на случай ЧП.

До этого подачу электроэнергии в Абхазии ограничили до четырех часов 40 минут. Такие меры приняли в связи со «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».