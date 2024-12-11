Вся Абхазия осталась без электричества после приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Черноморэнерго».
В ведомстве уточнили, что ГЭС прекратила деятельность из-за критически низкого уровня воды.
Западная часть Абхазии в основном снабжается электричеством за счет перетока из России. При этом в республике все равно наблюдается дефицит энергии.
С 10 декабря в Абхазии отменили занятия в школах и детских садах на фоне энергетического кризиса. Больницы продолжают работать в обычном режиме. На случай чрезвычайных ситуаций медучреждения обеспечили достаточным количеством топлива.
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