Вся Абхазия осталась без электричества после приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Черноморэнерго».

В ведомстве уточнили, что ГЭС прекратила деятельность из-за критически низкого уровня воды.

Западная часть Абхазии в основном снабжается электричеством за счет перетока из России. При этом в республике все равно наблюдается дефицит энергии.

С 10 декабря в Абхазии отменили занятия в школах и детских садах на фоне энергетического кризиса. Больницы продолжают работать в обычном режиме. На случай чрезвычайных ситуаций медучреждения обеспечили достаточным количеством топлива.