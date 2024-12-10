Абхазия попросила российские власти возобновить социальные выплаты

При этом ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба называл ситуацию по выплатам зарплат в республике «сложной, но контролируемой». Однако отмечал, что работникам социальной сферы зарплаты отдадут в последнюю очередь — на первом этапе средства выделили сотрудникам силовых структур.

Также Делба говорил, что работники государственных учреждений пока зарплат тоже не получают, все средства республики уходят на оплату электричества из России. Все социальные выплаты Абхазии российская сторона прекратила с ноября 2024 года, исключение сделали только для пенсий.

Ограничения на подачу электричества в Абхазии ввели с 1 ноября. Уже с 9 декабря в республике определили новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток чуть более чем на два часа.

Правительство Абхазии планирует рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики 10 декабря. С того же дня занятия в школах и детских садах республики приостановят на неделю.