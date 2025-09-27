«Неделя суеты высокого уровня». О чем говорил Лавров в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию. Он прояснил позицию по ситуации на Украине, переговорному процессу и отношениям с США. 360.ru собрал главные заявления.

Ситуация на Украине Министр напомнил, что нынешняя власть на Украине установилась в результате госпереворота. Европа закрыла глаза на преступления киевского режима. «Украина — единственная страна в мире, законодательно запретившая использование родного языка почти половины своего населения», — сказал он. Лавров припомнил ООН, что Управление Верховного комиссара по правам человека так и не назвало имена жертв якобы произошедшей в Буче резни. Киевский режим обвинял в этом преступлении Россию.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

«Я год назад, когда все это было так же, как сегодня в тупике, призвал к вашему журналистскому азарту. Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были? Никто из вас, как я понимаю, потом не устраивал журналистского расследования», — обратился он к журналистам. Лавров заявил, что читал статьи о снаряжении Украиной дронов российского производства и отправке их в Европу. Он предупредил о жестком ответе на провокации. «У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал он. Переговорный процесс Россия по-прежнему открыта к диалогу по устранению первопричин конфликта с Украиной. В основу договоренностей должны лечь обеспечение интересов России в сфере безопасности и прав русских на подконтрольных Украине территориях.

Ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному. Сергей Лавров

Определенные надежды на урегулирование связаны с продолжением российско-американского диалога. Лавров заявил, что США стремятся найти реалистичные и прагматичные пути решения проблем, а президент Дональд Трамп искренне заинтересован в благоприятном исходе. «Другое дело, что на него пытаются влиять, у него висят на руках эти европейцы», — сказал он. При этом стремление Украины вернуться к утраченным границам он назвал политической слепотой. Россия, по словам Лаврова, отстаивает законные интересы людей, которых пришедшее после Майдана правительство объявило террористами. «Насчет границ 2022 года — по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — отметил он. Отношения с США и перспективы ДСНВ Ответственность за деэскалацию международной обстановки Лавров возложил на две державы — Россию и США. Он уверен, что продление ДСНВ на год после истечения позволило бы избежать новой гонки вооружений.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

«Реакцию мы уже видели. Реагировала официальный представитель Белого дома. Она сказала, что это очень интересное заявление и президент Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим. <…> Я уверен, что когда схлынет вот эта суета недели высокого уровня, когда все заняты своими высокими делегациями из столиц, после этого будут поступать и оценки», — сказал он. На пресс-конференции по итогам выступления глава российского МИД заявил, что признаков отхода США от курса на диалог с Россией нет. Комментируя высказывание американского президента Дональда Трампа о «бумажном тигре» он напомнил, что в публичной дипломатии используются самые разные инструменты, способы и приемы. «Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — „бумажный тигр“ — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию „бумажным тигром“. Он ответил отрицательно. Поэтому если мы на каждый нюанс в риторике будем давать ответы», — сказал министр. Трампу, по словам Лаврова досталось непростое наследие. Его первый предшественник Барака Обама конфисковал российскую дипсобственность, и этот вопрос до сих пор не решен.

Фото: Kyle Mazza — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«К числу наиболее ярких нарушений относится и арест нашей дипломатической собственности еще при администрации Обамы, сделано это было за пару недель до инаугурации Дональда Трампа еще в его первую каденцию. Очень непорядочно, когда ты хочешь „намусорить“ тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме», — напомнил министр. НАТО и Евросоюз Корень международных проблем, по словам Лаврова, заключается в стремлении Запада разделить мир на своих и чужих. Он обвинил Североатлантический альянс в экспансии к границам России вопреки данным еще в советское время заверениям и принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам. «Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения и 2008 года, и последующие, в том числе в декабре 2021 года, были проигнорированы и игнорируются по сей день», — подчеркнул он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Участились угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на НАТО и Евросоюз. Лавров напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно развенчивал эти провокации и заверял, что у страны не было и нет таких намерений. «Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор — на этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал Лавров. Провокация с беспилотниками в Польше Не смог министр обойти тему якобы имевшего место нарушения воздушного пространства Европы. Он заверил, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.

Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса. <…> Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей. Сергей Лавров

В тот же день, когда упали беспилотники, Россия предложила Польше обсудить случившееся по линии министерств обороны, но получила отказ. Лавров связал это с желанием уйти от честного разговора. Попытки же сбить объекты в российском воздушном пространстве приведут, по словам министра, к большим проблемам. Он признал за другими странами право сбивать дроны, появившиеся в их небе, но пригрозил за стремление сделать то же на территории России. «Наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют», — сказал министр. Торговля России с Индией Позиция индийского правительства по недопущению американского влияния на торговлю с другими странами заслуживает уважения, подчеркнул Лавров. Он сказал, что отношения России и Индии строятся на принципах привилегированного стратегического партнерства. «[Глава МИД Индии] Субраманьям Джайшанкар сказал: <…> „Если США хотят нам продавать свою нефть, мы готовы обсуждать, на каких условиях. Но то, что мы покупаем у других стран, не у США, а у России, у других стран, это уже наши дела. И они, собственно, не относятся к индийско-американской повестке дня“. И я считаю, что это очень достойный ответ, показывающий, что Индия тоже, как и Турция, себя уважает», — сказал он.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Лавров сообщил о готовящейся поездке в Индию Он также подтвердил, что в декабре Путин нанесет визит в эту страну. Палестино-израильский конфликт: позиция России Лавров от имени страны осудил нападение движения ХАМАС на участников музыкального фестиваля в израильском приграничье 7 октября 2023 года, одновременно выступив против уничтожения гражданского населения Палестины. «Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства», — заявил он. План внедрения коллективного управления сектором Газа Лавров категорически отверг. Он назвал это попыткой создать резервацию. «Мы пока не в курсе того, что имеется в виду. Да, но спекуляции насчет плана из 21 пункта, мы все это читали. <…> Где-то, я сейчас ищу слово, а, мы же в Америке, резервация. По слухам, которые появляются на медийном пространстве, кто-то хочет благообразную такую форму придать резервациям, как здесь есть резервации», — сказал глава МИД.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

В целом ситуацию на Ближнем Востоке Лавров назвал крайне взрывоопасной .По его мнению, происходит коллективное наказание палестинского народа, а это запрещено международным правом и ничуть не лучше терактов. Отказ «евротройки» дать шанс СВПД Он раскритиковал не только бездействие ООН по отношению к конфликту на Ближнем Востоке, но и потворство Западу в иранском вопросе. Россия, по словам Лаврова, считает незаконными попытки восстановить санкции против Ирана. «Так вот резолюция, которую Соединенные Штаты не признают, из нее берется то, что нужно европейцам, а нужен им вот этот экзотический механизм восстановления санкций… Это лишнее подтверждение, что Иран не собирался и не собирается нарушать требования договора о нераспространении, требования вот этой ядерной сделки», — сказал министр. Иран, по словам российского министра, готов к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы, причем даже непрямому, а опосредованному, с «евротройкой». Но отказалась дать два-три месяца, так как искала повод для возвращения санкций.

Фото: Li Rui/XinHua / www.globallookpress.com

«Поэтому все добросовестные предложения наших иранских коллег о компромиссах были отвернуты. Когда о чем-то объявилось, что есть надежда на согласие, тут же на утро появились новые требования», — отметил он. Реформирование Совбеза ООН Министр призвал в целом реформировать Совбез ООН. Он обратил внимание на то, что баланс сил в мире кардинально изменился по сравнению с тем, что был 80 лет назад. Это обстоятельство, по мнению министра, нужно отразить в системе институтов ООН и реформах ее Совета безопасности. «Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. <…> Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока», — сказал он. Председательство России символично выпадет на юбилейную дату — образования ООН 24 октября. Лавров анонсировал специальное заседание в этот день, участники которого проанализируют, как заложенные основателями организации принципы должны выполняться в современных реалиях.