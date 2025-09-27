Глава МИД Сергей Лавров заявил об ответственности Запада за информационную провокацию против России в Буче. На это он указал на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

«Когда российские военные ушли из пригородов Киева, включая Бучу, западные репортеры показали на весь мир трупы, которые лежали посреди города. За двое суток никто их не заметил, а потом вдруг прозрели — такого не бывает», — сказал он.

Он отметил, что российская сторона просила опубликовать имена тех, чьи тела продемонстрировали в ролике. Кроме того, Лавров выразил удивление тем, что западные СМИ не пытались выяснить подробности инцидента в Буче.

Дипломат напомнил, как почти три года обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. официальный запрос Россия направила и в Управление ООН по правам человека. Однако расследование, к которому призвала Москва, никто не организовывал.

В УВКПЧ, подчеркнул глава МИД, также отказались назвать имена тех, кто якобы погиб в Буче.

«Юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — рассказал Лавров об ответе Управления верховного комиссара по правам человека, который Россия получила только этим летом.

Глава МИД добавил, что НАТО продолжает экспансию к российским границам вопреки обещаниям не продвигаться на Восток.