Лавров назвал источником мировых кризисов отсутствие равноправия стран

Принципы Устава ООН предусматривают сосуществование стран в равных условиях и выполнение ими норм международного права. Но в реальности идет настоящее разделение мира, что привело к масштабным кризисам. Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на „своих“ и „чужих“, на „демократии“ и „автократии“, на „цветущий сад“ и „джунгли“, на тех, кто „за столом“, и тех, кто „в меню“. На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы „золотого миллиарда“», — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия настаивает на возвращении принципа равенства и права каждой страны занять свое место в современном мире без учета размера территории, военной мощи, состояния экономики или количества населения.

В ходе выступления Лавров обратил внимание, что Россия не рассматривает планов нападения на страны НАТО или Евросоюз. Он подчеркнул, что все подобные заявления носят характер провокаций. При этом государство готово дать отпор любой агрессии, особенно учитывая публичные заявления представителей Запада о подготовке нападения на Калининградскую область.