Желание руководства Украины вернуть территории в границах 2022 года было бы политической слепотой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами после выступления на Генассамблее ООН.

«По-моему, уже никто на границы 2022 года не рассчитывает, потому что это было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия отстаивает законные права людей, которые оказались под угрозой после госпереворота на Украине. Лавров добавил, что руководство соседней страны, незаконно пришедшее к правлению после февральских событий 2014 года, систематически нарушало договоренности.

В ходе выступления глава МИД сообщил, что у России нет планов нападения на страны НАТО или Евросоюз, несмотря на публичные заявления Запада о подготовке вторжения в Калининградскую область.