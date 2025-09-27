Лавров: у России нет и не было намерения нападать на НАТО и Евросоюз

У России никогда не было намерений нападать на НАТО и Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

«У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — сказал он.

Дипломат напомнил, что российские власти неоднократно предлагали странам альянса договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Эти предложения игнорируют до сих пор.

Кроме того, Россию продолжают обвинять в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Лавров указал, что президент Владимир Путин неоднократно развенчивал эти провокации и предупреждал, что любую агрессию против страны ждет соответствующий ответ.

Министр подчеркнул, что в НАТО и ЕС есть те, кто в открытую заявляет о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории. При этом Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по устранению первопричин кризиса на Украине.