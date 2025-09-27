Предложение России в адрес США придерживаться ограничений по Договору о СНВ еще год позволит избежать гонки стратегический вооружений. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях», — пояснил он.

По словам главы МИД, на России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире и избежание рисков.

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях истекает 5 февраля 2026 года.

О готовности России продолжать соблюдать ограничения заявил Владимир Путин в понедельник, 22 сентября. Президент подчеркнул, что это решение будет жизнеспособным, если США поступят так же и не будут нарушать текущее соотношение потенциалов сдерживания.

Трамп, как уточнила пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, уже ознакомился с предложением. В Кремле ждут ответа американского лидера на предстоящей неделе.