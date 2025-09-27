США сохранили интерес к диалогу с Россией

Лавров заявил о сохранении интереса США к диалогу с Россией

Россия не увидела со стороны США стремления прекратить открытый и честный диалог даже после резких заявлений американского лидера Дональда Трампа об украинском урегулировании. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров .

Он пояснил, что у мировых лидеров свой стиль поведения и они допускают различные комментарии и высказывания.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия также открыта к продолжению беседы с американской стороной по любым вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов в своей социальной сети Truth Social, в которых назвал Россию «бумажным тигром», а украинский конфликт — бесполезной борьбой. Также он призвал киевские власти начать действовать.