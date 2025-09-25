Отношение президента США Дональда Трампа к России гораздо более сложное, чем кажется, исходя из его публичных заявлений. Помощник президента Юрий Ушаков заявил об этом журналисту Павлу Зарубину в его Telegram-канале .

Он призвал разделять публичные высказывания и контакты по закрытым каналам. Россия, по словам Ушакова, учитывает те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам.

«На Генассамблее ООН беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им. Я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — заявил он о последних высказываниях Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что при поддержке Евросоюза Украина сможет выйти на прежние границы, назвал Россию «бумажным тигром» и пообещал продавать НАТО оружие. Затем Трамп отказался от некоторых резких выражений.