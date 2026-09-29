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    Самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области

    Фото: РИА «Новости»

    Самолет Ту-95 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Борт выполнял полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности. Пострадавшего доставили в больницу.

    Для установления обстоятельств произошедшего к месту крушения вылетела комиссия ВКС России.

    Ранее в Демократической Республике Конго разбился самолет, выполнявший рейс из города Киквита в столицу страны Киншасу. В катастрофе погибли 13 пассажиров, в том числе генеральный аудитор Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми.

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    Elena Mayorova/Global Look Press