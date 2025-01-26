Без шторок, но с президентским шпицем. Как прошли выборы в Белоруссии

Основной день выборов в Белоруссии — 26 января 2025 года. В 08:00 по всей стране открылись избирательные участки, всего их 5325. С самого утра на голосование пришли тысячи людей, желающих выразить свою гражданскую позицию. Рассказываем, как проходило голосование.

За место в президентском кресле Белоруссии борются пять кандидатов: нынешний глава Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк. В бюллетенях также есть графа «Против всех». Выборы в Белоруссии — 2025 С 21 по 25 января в Беларуси прошло досрочное голосование на предстоящих президентских выборах. Явка избирателей составила 41,81%, что практически повторяет результат 2020 года — 41,7%. Тогда в общем голосовании приняли участие 84,3% электората. В этом году списки избирателей насчитывают более 6,9 миллиона человек. Основной день выборов — 26 января. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», в Минске утром была спокойная обстановка. На самих участках между тем атмосфера царила оживленная, играла музыка. Кроме того, прямо на участках продавали продукты от белорусских производителей. «Мы рассчитываем, что в течение дня к нам придут все, кто еще не проголосовал. Белорусы традиционно ответственно и с большим интересом относятся к выборам, так что мы не сомневаемся в высокой явке», — заявил РИА «Новости» председатель одной из участковых комиссий. К 10:00 явка на выборах превысила 47%, сообщили в ЦИК республики.

Фото: РИА «Новости»

Лукашенко проголосовал на выборах в Белоруссии — 2025 Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии около 11:00 на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры. «Если вы хотите спросить, за кого, должен вам честно признаться — за всех», — заявил он журналистам. Лукашенко также признался, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году. «Я не хотел идти на эти выборы. <…> Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет», — сказал он журналистам.

Лукашенко пришел на выборы со своей собакой — белым померанским шпицем Умкой. Белорусский лидер часто берет своего питомца на мероприятия по стране, а также в зарубежные поездки. «Люди не могут быть такими преданными, как собаки», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Заявления Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии — 2025 Во время общения с журналистами после голосования Лукашенко рассказал об успехах Белоруссии в импортозамещении. Корреспонденту «Известий» сообщил, что республика делает успехи. «У нас же машиностроительная страна. <… > Поэтому у нас в этом отношении процесс серьезно продвигается, мы уже дошли до импортозамещения в избирательном процессе», — сказал глава государства. При этом на вопрос одного из журналистов о том, последние ли это выборы у Лукашенко, президент серьезно ответил, что пока не собирается умирать.

Непризнание Западом выборов в Белоруссии — 2025 Запад набросился с критикой на Белоруссию из-за недовольства ее суверенитетом. Но действующий лидер подчеркнул, что страна проводит выборы для своего народа. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — сказал он на пресс-конференции для иностранных и белорусских журналистов после голосования. Комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, Лукашенко заявил, что эта структура просто не хотела приезжать. «Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали», — отметил президент. Александр Лукашенко напомнил, что республика направила приглашение на выборы в БДИПЧ ОБСЕ, однако в организации ответили, что получили его слишком поздно. Глава государства обратил внимание, что в нормативных документах не указано, когда именно нужно приглашать наблюдателей — вчера, сегодня или завтра. При этом в Белоруссию прибыли наблюдатели от 52 стран, чтобы следить за ходом президентских выборов. Среди них — представители 17 европейских государств, 16 стран Азии, девяти стран СНГ, семи стран Африки, а также двух государств Латинской Америки и одной страны Северной Америки. Об этом сообщил журналистам глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

Фото: РИА «Новости»

Выборы президента Белоруссии — 2025 состоялись К 12:00 явка по стране составила 56,64%. Зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан заявил, что выборы президента Белоруссии состоялись. Также в избиркоме отчитались, что уже 69 белорусов, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах президента. Белоруссия отказалась от практики организации избирательных участков за границей. Однако в стране создали все условия для голосования граждан, которые постоянно проживают за пределами страны и состоят на консульском учете. Они могли воспользоваться своим избирательным правом на одном из шести участков, расположенных в Минске и пяти областных центрах. По данным на 14:00 явка избирателей составила 66,41%..

Фото: РИА «Новости»

Тема со шторками в кабинах для голосования на выборах в Белоруссии — 2025 Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко в информцентре объяснил отсутствие шторок на кабинах для голосования на выборах президента в 2025 году. Он отметил, что члены избирательной комиссии не заходят в кабинку для голосования. «Больше всего кричат те, у кого у самих в странах, извините, картонные коробки на столах стоят в виде ширм, и там все „нормально“, все „демократично“. У нас опять эта тема „мусоления шторок“. Мы не даем никаких указаний по этому поводу. У нас в законодательстве написано: должны быть кабины для голосования либо комнаты для голосования», — сказал, процитировало его БелТА.

Фото: РИА «Новости»

«Нарушение» на выборах в Белоруссии — 2025 Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев пошутил, что на одном из избирательных участков в Белоруссии заметил «нарушение». В кабинку для голосования зашли мама и двухлетний ребенок, хотя по правилам можно заходить только по одному. «Мы видели на одном из участков одно из нарушений. Когда в кабину для голосования вошли два человека — мама и ее двухлетняя дочка, которая пыталась повлиять на нее во время голосования, брала бюллетень», — со смехом рассказал он журналистам. По его словам, наблюдатели не стали фиксировать это нарушение. В остальном все проходит в штатном режиме, сообщило РИА «Новости». «Орешник» в Белоруссии Российская баллистическая ракета «Орешник» прибудет в Белоруссию со дня на день, заявил президент. Систему разместят на территории страны ближе к Смоленску. Как уточнил президент, достаточно одного российского комплекса «Орешник» для того, чтобы обезопасить республику. «Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил. <…> Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только „Орешник“ производит. <…> Нам достаточно одного комплекса „Орешник“ для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России», — пояснил Лукашенко. Пресс-конференция президента продлилась 4 часа 25 минут. После Лукашенко провел автограф-сессию для всех желающих.

Фото: РИА «Новости»

За два часа до закрытия участков, к 18:00, явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5%.. Итог выборов в Белоруссии — 2025 Выборы в Белоруссии — самые предсказуемые и неинтересные в истории страны. Такое заявление сделал политолог Артем Агафонов. По его мнению, Лукашенко наберет не меньше 85% голосов, а на втором месте окажется кандидат «против всех». Политолог уверен, что у действующего главы государства нет серьезных конкурентов на выборах Голосование на президентских выборах в Беларуси завершилось. Участки по всей стране закрылись в 20:00. В целом, по данным ЦИК, явка на 18:00 составила 81,5%. По данным exit pool, за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 87,6% избирателей.