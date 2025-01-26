Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему все равно, признает или нет Запад выборы президента Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Беларуси демонстрирует неуважение к партнерам из Вашингтона.

Президент также добавил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии. Те, кто уехал, могут вернуться, для этого есть соответствующий механизм, напомнил лидер.

«И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс», — процитировало его БелТА.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Перед тем как получить бюллетень, он с теплотой пообщался с членами избирательной комиссии. Позже президент отметил, что голосовал «за всех».