За место в президентском кресле Белоруссии поборются пять кандидатов

Выборы президента пройдут в Белоруссии 26 января. На пост лидера претендуют пять человек, двое из которых уже признали победу Александра Лукашенко. Выборы состоятся только на территории Белоруссии и без наблюдателей из стран Запада, сообщил РБК .

Избирательные участки за рубежом не стали открывать, так как в других государствах отсутствуют необходимые меры безопасности. Предстоящие выборы уже раскритиковал госсекретарь прежней администрации США Энтони Блинкен. Он заявил, что в нынешней репрессивной обстановке избирательный процесс не будет справедливым. Европарламент призвал Евросоюз не признавать результаты голосования.

На встрече облисполкомов и Минского горисполкома 3 января президент Александр Лукашенко заявил, что выборы должны пройти достойно и без нарушений.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо», — отметил глава государства.

На президентское кресло претендуют пять кандидатов: Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк.

Ранее белорусский лидер исключил возможность повторения массовых протестов после выборов. Он подчеркнул, что страна будет придерживаться истинной демократии и уважения прав человека.