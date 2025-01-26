Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщило БелТа .

«Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры», — сообщили журналисты.

Перед тем как получить бюллетень, он тепло пообщался с членами избирательной комиссии. Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах, сообщил «Sputnik Беларусь».

«Если вы хотите спросить, за кого, должен вам честно признаться — за всех», — сказал он.

Беларусь проводит выборы для своего народа, нравится кому-то это или нет, подчеркнул действующий президент.

Явка на выборах на 10:00 превысила 47%, сообщили в ЦИК.

Основной день выборов президента в Республике Беларусь проходит в воскресенье, 26 января. Избирательные участки начали свою работу в 08:00, в целом по стране их насчитывается более 5,3 тысячи. В списки избирателей включено свыше 6,9 миллиона жителей Белоруссии, обладающих правом голоса. По итогам досрочного голосования более 41,81% избирателей уже пришли на участки.