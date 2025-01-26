Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не захотела приезжать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали», — сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.

Александр Лукашенко напомнил, что республика направила приглашение на выборы БДИПЧ ОБСЕ. Однако там сообщили, что приглашение было отправлено слишком поздно. В связи с этим президент подчеркнул, что нигде не указано, когда именно нужно отправлять приглашение — вчера, сегодня или завтра.

В Белоруссии 26 января начался единый день голосования на выборах президента. Участки закроются в 20:00. Безопасность на голосовании обеспечивают сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел. Избирательные участки взяли под круглосуточную охрану.

Ранее Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Также он заявил, что ему все равно, признает или нет Запад голосование.