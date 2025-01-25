На выборах президента Белоруссии проголосовали 46 человек, живущих за рубежом

Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, досрочно проголосовали на выборах президента на участках, расположенных в республике. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Беларусь отказалась от практики организации избирательных участков за границей. Власти страны объяснили это решение, в частности, сложностью обеспечения безопасности на таких участках, а также уменьшением количества дипломатических работников в условиях ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции. Глава ЦИК России Элла Памфилова поддержала решение Белоруссии не проводить голосование за рубежом.

В то же время в стране созданы все условия для голосования граждан Белоруссии, которые постоянно проживают за границей и состоят на консульском учете. Эти люди смогут отдать свой голос на одном из шести участков, расположенных в Минске и пяти областных центрах.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, из которых двое уже заявили о своей поддержке Александра Лукашенко. Выборы будут проходить исключительно на территории республики, без участия наблюдателей из западных стран.