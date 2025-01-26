Запад набросился с критикой на Белоруссию из-за недовольства ее суверенитетом

Руководство западных стран возмутилось из-за суверенитета Белоруссии и позиции ее президента. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, сообщило РИА «Новости» .

Он прокомментировал резолюцию Евросоюза в связи с проходящими в Белоруссии выборами. Косачев предположил, что самостоятельность страны вызывает раздражение у Запада, который считает, что никакие предварительные оценки не имеют права на существование.

«Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики», — подчеркнул сенатор.

Он посетил один из избирательных участков в Минске и рассказал, что в России высоко ценят и поддерживают суверенитет республики.

В Белоруссии 26 января стартовали президентские выборы. Избирательные участки закроются в 20:00. Граждане выбирают главу государства из пяти кандидатов.