Запад набросился с критикой на Белоруссию из-за недовольства ее суверенитетом
Косачев: суверенитет Белоруссии и позиция лидера вызвали раздражение у Запада
Руководство западных стран возмутилось из-за суверенитета Белоруссии и позиции ее президента. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, сообщило РИА «Новости».
Он прокомментировал резолюцию Евросоюза в связи с проходящими в Белоруссии выборами. Косачев предположил, что самостоятельность страны вызывает раздражение у Запада, который считает, что никакие предварительные оценки не имеют права на существование.
«Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики», — подчеркнул сенатор.
Он посетил один из избирательных участков в Минске и рассказал, что в России высоко ценят и поддерживают суверенитет республики.
В Белоруссии 26 января стартовали президентские выборы. Избирательные участки закроются в 20:00. Граждане выбирают главу государства из пяти кандидатов.