Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81%

По состоянию на 18:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Балдовская.

«По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах», — процитировало ее РИА «Новости».

По словам Балдовской, из числа проживающих за границей, проголосовали 107 человек.

На пост президента республики пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков; предприниматель, бывшая участница предыдущих выборов Анна Канопацкая. Также есть возможность проголосовать против всех кандидатов.

Единый день голосования в Белоруссии проходит 26 января. Лукашенко уже отдал свой голос. Он пришел на избирательный участок с собакой Умкой. Глава государства провел большую пресс-конференцию для иностранных и белорусских журналистов.