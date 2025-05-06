06 мая 2025 23:10 Антимеркель при деньгах. Как Мерц вернулся в политику и стал канцлером Германии Политолог Сипров: Мерц на голосовании в бундестаге не имел стойкой поддержки 0 0 0 Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Германия

Олаф Шольц

Фридрих Мерц

Новым канцлером Германии стал лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц. Он избрался со второй попытки: в первом туре не хватило голосов. В чем причина его шаткого положения и что сулит эта перестановка, разобрался 360.ru.

Чем известен Мерц Новому канцлеру 69 лет, из них 44 года он состоял в ХДС, но ни разу не входил в состав правительства. Политическую карьеру начал как депутат Европарламента, затем избрался в бундестаг и со временем возглавил фракцию, но после поражения партии на парламентских выборах 2002 года ушел, уступив место Ангеле Меркель. Между Мерцем и будущим канцлером происходили конфликты. Хоть они и состояли в одной партии, политик выступал за сохранение консервативной идеологии, а Меркель тяготела к либерализму. Он критиковал запущенную политиком реформу здравоохранения, а она заблокировала предложенные оппонентом изменения в налоговой системе.

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В конце концов Мерц в 2007 году временно оставил политику и посвятил себя юриспруденции. Лишь в 2018 году, после ухода Меркель с поста председателя ХДС, он вновь выдвинулся в председатели партии и к 2022 году после нескольких неудачных попыток добился своего. Противники отзывались о нем как о бескомпромиссном и высокомерном консерваторе-либерале. Мерц получил прозвище немецкого Дональда Трампа за то, что на публике причислял себя к среднему классу, хотя на самом деле вышел из состоятельной семьи и провел детство в родовом особняке середины XVIII века. К 2018 году политик имел два частных самолета и доход около миллиона евро в год.

Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Избрание Мерца канцлером ФРГ

Блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ, что гарантировало Мерцу суммарно 328 голосов. Его сторонники были уверены в победе, но все пошло не по плану.

В первом туре голосования лидеру ХДС/ХСС не удалось преодолеть планку в 316 голосов для избрания канцлером. В общей сложности проголосовал 621 член парламента, из них 310 человек поддержали Мерца, 307 выступили против, трое воздержались, а один бюллетень признали недействительным. Через несколько часов прошел второй тур, который все-таки принес политику победу — он набрал 325 голосов. В тот же день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил его назначение. Других настолько же ярких кандидатов у правящей коалиции, кроме Мерца, не было, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров. Однако и он не заручился стойкой поддержкой.

Вполне возможно, что его кандидатуру могли просто заблокировать. Это первое. И второе: Мерцу сейчас нужно будет каким-то образом выстраивать отношения с американцами. А в той ситуации и под давлением тех политических сил, которые продвигают его, это практически невозможно. Вадим Сипров политолог

Альтернативой в случае, если бы удалось создать более-менее стойкую коалиции из ХДС/ХСС и социал-демократов, мог бы стать министр обороны Борис Писториус. Но к выборам политический кризис развивался по непрогнозируемому сценарию, и куда могла качнуться ситуация, никто не знал.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Политическая ситуация в Германии

Сипров обратил внимание, что серьезный экономический кризис породил в Германии политический. Именно он привел к распаду коалиции «Светофора», куда входили блок ХДС/ХСС, социал-демократы и партия зеленых. Совместная работа гарантировала им полный контроль над бундестагом. «Из-за экономических проблем, весьма и весьма серьезных, связанных в первую очередь с деиндустриализацией Германии, все-таки ведущей европейской индустриальной страны в недавнем прошлом, ее политика оказалась, по сути, в заложниках у экономики», — сказал он.

Последние парламентские выборы показали, что политические силы — преимущественно либерального толка — не справились с ситуацией и не смогли предложить немцам каких-либо решений. В то же время, по словам собеседника 360.ru, с использованием метода политтехнологий удалось не допустить лидерства партии «Альтернатива для Германии», а теперь ее и вовсе постараются запретить.

Интересно Фридрих Мерц стал первым в истории Германии кандидатом в канцлеры, который не набрал достаточного количества голосов для избрания в первом туре голосования в бундестаге. Фридрих Мерц стал первым в истории Германии кандидатом в канцлеры, который не набрал достаточного количества голосов для избрания в первом туре голосования в бундестаге.

«То есть от демократии ФРГ у нас дрейфует к некоему режиму, скажем так, отнюдь не демократическому и не соответствующему тем иллюзорным и бутафорским формам демократии, которые существовали там ранее», — сказал Сипров.

Фото: Wolfgang Kumm/dpa / www.globallookpress.com

Фридрих Мерц о России: высказывания и отношение

Отношение Мерца к России довольно прагматичное. Например, за месяц до спецоперации на Украине он выступил против отключения от SWIFT, уверяя, что это сродни эффекту атомной бомбы для мировой торговли. «Это ударило бы по России. Но мы нанесем значительный ущерб самим себе как сильной экспортирующей стране», — сказал он.

Тогда же Мерц выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», хоть и назвал его строительство исключительно политизированным проектом. При этом он считал обоснованными просьбы Украины о поставках западного оружия, но предупредил, что решение нужно принять всей Европой. После февраля 2022 года Мерц встал на сторону киевского режима. Он дважды посетил Киев, пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку и крылатые ракеты Taurus, если согласится правительство. По его мнению, накачивание страны оружием позволит остановить конфликт.

Наша позиция ясна: мы хотим, чтобы ваша армия могла добраться до военных баз в России, а не до гражданского населения, не до инфраструктуры. Фридрих Мерц лидер блока ХДС/ХСС

В одном из интервью Мерц открыто заявил о намерении поставить на Украину крылатые ракеты дальностью 500 километров по согласованию с европейскими партнерами и одобрил удары по Крымскому мосту. За это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его нацистом, а представитель МИД Мария Захарова предостерегла от превращения Германии в одну из сторон конфликта.

Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Отношения Германии и США

Мерца, как и других политиков, задели стремление Белого дома под управлением Трампа вести переговоры с Россией, критика вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в сторону Европы и вмешательство бизнесмена Илона Маска в немецкую избирательную кампанию в виде открытой поддержки АдГ. После победы консервативного альянса на февральских выборах Мерц заявил о желании во что бы то ни стало добиться независимости от Белого дома.

«Моим абсолютным приоритетом будет как можно более быстрое укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно добиться независимости от США», — сказал он.

Реакция на избрание Мерца канцлером

В Германии нового канцлера приняли неоднозначно. Сопредседатель правой партии АдГ Алиса Вайдель еще после первого тура припомнила ему о нарушении предвыборных обещаний.

Мы можем лишь призвать руководствоваться разумом. Мерц должен уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране. Алиса Вайдель сопредседатель АдГ

Шольц признался, что не ожидал его провала в первом туре, но выразил надежду на улучшение ситуации. Когда при повторном голосовании Мерц все-таки победил, уходящий канцлер пожелал ему удачи и встреч, которые придадут сил и уверенности. Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Мерца с победой, призвал к единству. По его мнению, от этого зависит будущее всей Европы. «Мы искренне надеемся, что Германия станет еще сильнее и мы увидим больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах», — заявил он. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил новому канцлеру продвигать европейскую повестку для суверенитета, безопасности и конкурентоспособности.