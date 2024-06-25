Сегодня 20:34 Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц Политолог Оленченко: приход Мерца к власти ничего радикально не изменит в ФРГ 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Фридрих Мерц

Немецкий политик Фридрих Мерц может стать следующим канцлером Германии. Он достаточно богат, опытный игрок в политике и ловко меняет свое мнение, если этого требуют обстоятельства, к тому же вхож в Европарламент и дружит с его начальством. Подробности биографии Мерца выяснил 360.ru.

Биография Фридриха Мерца Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года в Брилоне. Мама будущего политика была прямым потомком древнего рода Совиньи, так что сын провел детство в родовом каменном особняке, построенном в 1752 году. Там до сих пор сохранились внутренняя планировка и часть убранства, а также каретный сарай. Дед Мерца, Йозеф Поль Совиньи, был искренним гитлеровцем. В 1933 году вступил в штурмовые отряды SA, а в 1938-м — в НСДАП. Будучи мэром Брилона, успел переименовать две улицы города в «Адольф-Гитлер-штрассе » и «Герман-Геринг-штрассе». Он счастливо умер в 1967-м в своей постели, немного не дотянув до 92 лет. Отец Иоахим Мерц родился в одном из самых старых городов Польши — Ворцлаве, который тогда именовался Бреслау и входил в состав Германии. Мерц-старший трудился судьей в окружном суде Арнсберга и практически всю жизнь состоял в партии «Христианско-демократический союз Германии», сокращенно ХДС.

Фото: Викимедиа

Фридрих Мерц: путь в политику Окончив в 1975 году школу, Мерц год отслужил срочную службу в артиллерии, а демобилизовавшись отправился изучать право в Боннском университете. Дальше все как у людей: диплом, стажировки, практика, работа в юридической фирме. Но потомку аристократов явно хотелось большего. И он двинул в политику. Мерц еще школьником вступил в ХДС, был активистом, а впоследствии и председателем Союза молодежи в Брилоне, так что работать с людьми умел. Развив кипучую деятельность, новоявленный политик уже в 1989 году избрался в Европейский парламент. Там проработал пять лет, после чего направился в бундестаг.

Фото: Викимедиа

В родном немецком парламенте Мерц быстро получил известность благодаря законодательным инициативам в финансово-экономической области. Зимой 2000 года стал лидером фракции ХДС/ХСС — блока правоцентристских политических партий в Германии. Правда, стоило им провалиться на выборах, Мерц ушел с поста. Штурвал подхватила тогда еще будущий канцлер Ангела Меркель. Вскоре у них с амбициозным политиком закипели настоящие бои: она блокировала его налоговую реформу, он критиковал ее реформу здравоохранения, назло выступал за общеевропейскую бюджетную политику и общий рынок труда.

Фото: Фридрих Мерц и Ангела Меркель, Берлин, февраль 2000 года. Nicole Maskus via www.imago-imag / Global Look Press

Политические взгляды и инициативы Фридриха Мерца Несмотря на трения, именно Мерца называли одним из вероятных преемников канцлера, когда Меркель стала главой федерального правительства. Сам политик в те времена продвигал идею заморозить на два года строительство газопровода «Северный поток — 2» и ратовал за независимость Германии от американского и российского газа. Мерц, кстати, автор одной весьма оригинальной инициативы: он уверял, что каждый немец должен иметь возможность рассчитать свой подоходный налог на обычном костере — подставке для пивного бокала. Все должно быть просто, понятно и коротко. К сожалению, идея не сработала: упростить систему не получилось.

Фото: Налоговая декларация на пивной подставке / Викимедиа

С 31 января 2022 года Мерц стал лидером Христианско-демократического союза. Он занял довольно жесткую позицию пот отношению к мигрантам и логично считал, что те, кто желает жить в ФРГ постоянно, должны «адаптироваться к устоявшемуся, либеральному порядку». А не наоборот. Отношение к беженцам у политика было примерно таким же: хотите пользоваться немецким гостеприимством — трудитесь. Мерц заявил, что украинцам в Германии надо работать, а не жить на пособия. При этом он уточнял, что правительству пора начать признавать дипломы иностранных специалистов, а не раздавать деньги. Политик без обиняков отверг легализацию потребления каннабиса и его выращивания для личного использования. Он также всегда подчеркивал, что «сексуальная ориентация не является делом общества» и не должна влиять на детей. Важна должна быть не частная жизнь, а то, насколько хорошо люди выполняют свою работу.

Фото: Фридрих Мерц и его жена Шарлотта на вручении премии «За понимание и терпимость», Еврейский музей в Берлине, 10 ноября 2018 года. Jörg Carstensen / Global Look Press

Фридрих Мерц — о России и Украине Выступая в Нюрнберге на съезде протестантских немецких церквей в 2023 году, Мерц заявил, что считает неправильным сближение Берлина с Москвой. По мнению немецкого политика, с этим нужно притормозить как минимум до окончания конфликта на Украине. В интервью газете Welt am Sonntag Мерц подчеркнул, что поражение украинской стороны в противостоянии с Россией становится все вероятнее. Тем не менее политик поддержал идею передать ВСУ крылатые ракетв Taurus. Но делать это, по его словам, нужно «без участия немецких военных, чтобы Германия не стала бы тем самым воюющей стороной». В феврале Мерц участвовал в пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и полностью поддержал ее намеренье легализовать передачу Киеву доходов от замороженных российских активов.

Фото: Пресс-конференция Фридриха Мерца и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Берлин. IMAGO/M. Popow / Global Look Press

На днях, 23 июня 2024 года, Мерц неожиданно заявил, что Германии пришло время сосредоточиться на том, как положить конец конфликту с Россией. Он подчеркнул: время для действенной помощи Украине упущено и нужно смотреть вперед, оценивая завтрашние перспективы, сообщил The Times. Многие связывают внезапную смену риторики Мерца с тем, что он собирается бороться за кресло канцлера Германии. Выборы состоятся осенью 2025-го. Большинство немецких избирателей не скрывают, что уже устали от Украины, ее беженцев, а главное — от постоянной помощи за счет простых немцев, у которых и так хватает проблем.

Фото: Фридрих Мерц на Дне немецкой промышленности, 25 июня 2024 года, Берлин. Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Что изменится, если Мерц станет канцлером Германии Россию, разумеется, интересует, какие новые моменты Фридрих Мерц на посту канцлера может привнести в отношения двух стран или в линию Германии в Евросоюзе и НАТО, отметил в разговоре с 360.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Однако ранее в публичном пространстве не было каких-то высказываний или заявлений Мерца о том, что его стратегия, тактика будет радикально отличаться от тактики действующего канцлера Олафа Шольца. Владимир Оленченко

Можно ли Мерца примерять на роль федерального канцлера? Еще года два-три назад это было бы глубоко сомнительно, сказал политолог. Но сейчас, после того, как на политической арене в ФРГ появились малокомпетентные и агрессивные люди, общество к такой кандидатуре готово.

Фото: Global Look Press

«Если Мерц придет к власти, я не вижу чего-то такого, что могло бы радикально измениться. С другой стороны, его желание продвигаться должно подталкивать к тому, чтобы дистанцироваться от Шольца. Или заявить о следовании какой-то другой линии, которая давала бы ему какие-то выгоды», — объяснил Оленченко. По его словам, стоит набраться терпения: после лета вопрос парламентских выборов перейдет в активную фазу, что заставит Мерца высказываться и действовать откровеннее.