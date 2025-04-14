«Подумай дважды, нацист». Медведев обрушился на Мерца с критикой из-за слов о Taurus

Лидеру блока ХДС/ХСС в Германии Фридриху Мерцу необходимо дважды подумать перед тем, как передавать ВСУ ракеты Taurus для атаки по Крымскому мосту. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он предположил, что Мерца преследуют воспоминания о «служившем в вермахте отце».

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист», — подчеркнул политик.

Ранее глава блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии сообщил о готовности страны отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Снаряды могут передать после координации с европейскими партнерами, объяснил он. По его словам, ВСУ должны иметь возможность не только обороняться, но и бить по российским объектам.

В качестве примера политик привел Крымский мост. Он не исключил, что разрушение объекта «было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию».